¿Vuelve el frío y cuándo llueve?: así estará el tiempo esta semana

De acuerdo a la pronosticadora Ana Pereira, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), este martes se presenta con baja probabilidad de lluvias en gran parte del país.

“Por lo menos para hoy, baja probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional. Un amanecer más bien fresco y una tarde cálida, incluso calurosa”, detalló.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 33 °C en la región Oriental, mientras que en el Chaco se prevén picos de 35 a 36 °C.

Este patrón seco y cálido se mantendrá solo por poco tiempo, ya que a partir de mañana se esperan cambios en las condiciones atmosféricas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: el tiempo se normaliza en Paraguay, pero pronto volverán las tormentas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Miércoles con aumento de nubosidad y primeras lluvias

A partir del miércoles, los vientos rotarán del sector noreste, favoreciendo un incremento en la nubosidad y la inestabilidad atmosférica.

“A partir de mañana, los vientos van a comenzar a rotar del sector noreste. También vamos a tener un aumento en cuanto a la nubosidad y la inestabilidad atmosférica. Ya se podrían dar lluvias, pero de forma muy puntual”, señaló la meteoróloga.

Esto significa que se esperan precipitaciones aisladas, especialmente en el centro y norte del país, sin descartar ocasionales tormentas eléctricas.

Tormentas más intensas entre jueves y viernes

El jueves y viernes serían los días con mayor probabilidad de tormentas generalizadas.

“Sí ya vamos a tener algo mucho más generalizado, tormentas un poco más organizadas. No se descarta que se puedan dar fenómenos de tiempo severo y acumulados importantes nuevamente”, advirtió Pereira.

Las condiciones podrían incluir fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica intensa y acumulados de lluvia significativos, sobre todo en el norte y este de ambas regiones.

Ingreso de un frente frío y mejora del tiempo el fin de semana

Tras las tormentas, un frente frío ingresará entre el viernes y sábado, provocando un descenso de temperatura y un ambiente más seco, principalmente en la región Oriental.

“Posterior a esto, ya hacia el final de la jornada del viernes para el sábado, ingresaría un frente que haría que se seque un poco más la atmósfera. Amaneceríamos nuevamente con un ambiente fresco ese día sábado”, explicó.

El sábado aún podrían registrarse lluvias matinales, pero con mejoras hacia la tarde. El domingo se espera un ambiente más estable, sin probabilidad de lluvias en prácticamente todo el país.