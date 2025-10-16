Clima

Meteorología: tres departamentos del sur de Paraguay en alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología mantiene la alerta que emitió hoy para el sur del territorio paraguayo, que podría registrar lluvias intensas y tormentas en las próximas horas.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 09:14
Alerta temprana para varios departamentos.

Poco antes de las 7:30 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían afectar al sur de Paraguay en las próximas horas de la mañana.

“Celdas de tormentas organizadas continúan afectando área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de hoy”, indica el anuncio.

La advertencia es de lluvias “moderadas a intensas”, además de “descargas eléctricas, ráfagas de vientos y la ocasional caída de granizos de forma puntual”.

Lea más: Meteorología: alerta de lluvias y tormentas este jueves en Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los departamentos afectados serían Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Lluvias hasta el sábado

El pronóstico general para hoy anuncia una alta probabilidad de lluvias y tormentas no solo en el sur, sino en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían al menos hasta el sábado.