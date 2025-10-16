Meteorología: tres departamentos del sur de Paraguay en alerta por tormentas

Poco antes de las 7:30 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían afectar al sur de Paraguay en las próximas horas de la mañana.

“Celdas de tormentas organizadas continúan afectando área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de hoy”, indica el anuncio.

La advertencia es de lluvias “moderadas a intensas”, además de “descargas eléctricas, ráfagas de vientos y la ocasional caída de granizos de forma puntual”.

Los departamentos afectados serían Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Lluvias hasta el sábado

El pronóstico general para hoy anuncia una alta probabilidad de lluvias y tormentas no solo en el sur, sino en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían al menos hasta el sábado.