Caso agua tónica: condena a extitular de Petropar, Patricia Samudio queda firme

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis Benítez Riera, rechazó el recurso extraordinario de casación planteado por la pareja condenada, Delia Patricia Samudio Torras, extitular de Petropar, y José Manuel Costa Perdomo, con lo que la sentencia dictada en 2024 por el caso conocido como agua tónica quedó firme.

Los ministros de la máxima autoridad judicial confirmaron el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 64 del 23 de octubre de 2024, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro.

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El referido fallo de alzada, por su parte ratificó la Sentencia Definitiva (SD) N° 141 del 24 de abril de 2024, por el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Gloria Hermosa e integrado por Darío Báez y Alba González, quienes consideraron probada la lesión de confianza por parte de Samudio.

Durante el juicio, se declaró probado así que Petropar simuló una licitación, para que José Perdomo pague una deuda que contrajo con la firma Racole SA, utilizando la estructura de la empresa Solumedic SA, que había sido adjudicada para la supuesta provisión de insumos médicos y agua tónica.

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Por esos hechos, Patricia Samudio fue condenada a 4 años de pena privativa de libertad, en tanto que su marido José Costa Perdomo fue condenado a 3 años y 9 meses de cárcel.

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