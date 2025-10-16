Clima

Seis departamentos permanecen bajo alerta por tormentas

Seis departamentos del país permanecen bajo alerta por tormentas, según el último informe de la Dirección de Meteorología. Se prevén lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizos durante la noche de este jueves.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 19:42
Meteorología mantiene alerta por tormentas en seis departamentos.
Meteorología mantiene alerta por tormentas en seis departamentos.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo aviso a las 18:58 de este jueves, en el que informó que seis departamentos del país permanecen bajo alerta por tormentas que podrían generar fenómenos severos durante las primeras horas de la noche.

De acuerdo con el reporte, los fenómenos esperados incluyen lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

Meteorología advierte que núcleos de tormentas continúan su desarrollo e intensificación sobre el territorio nacional, lo que podría derivar en eventos climáticos puntualmente severos.

Mapa satelital de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).
Mapa satelital de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Zona de Cobertura y departamentos afectados

La zona de cobertura abarca el este de la Región Oriental y el sur de la Región Occidental.

Mientras que los departamentos afectados son:

  • Este de San Pedro
  • Centro y este de Caaguazú
  • Alto Paraná
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Sur de Presidente Hayes