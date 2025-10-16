Seis departamentos permanecen bajo alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo aviso a las 18:58 de este jueves, en el que informó que seis departamentos del país permanecen bajo alerta por tormentas que podrían generar fenómenos severos durante las primeras horas de la noche.

De acuerdo con el reporte, los fenómenos esperados incluyen lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

Meteorología advierte que núcleos de tormentas continúan su desarrollo e intensificación sobre el territorio nacional, lo que podría derivar en eventos climáticos puntualmente severos.

Zona de Cobertura y departamentos afectados

La zona de cobertura abarca el este de la Región Oriental y el sur de la Región Occidental.

Mientras que los departamentos afectados son: