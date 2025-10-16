Los departamentos que siguen en zona de tormentas esta tarde

Según el informe emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) a las 15:54, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose y fortaleciéndose, lo que podría generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

El pronóstico advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de hasta 90 kilómetros por hora y una alta probabilidad de caída de granizos, especialmente en el centro y sur de la Región Oriental.

Las zonas más afectadas corresponden al centro, sur, este y noreste de la Región Oriental y al noreste y sur del Chaco paraguayo, donde las precipitaciones ya se registran con intensidad.

Los departamentos bajo alerta

La DMH detalla que los 13 departamentos actualmente bajo alerta son: centro, sur y este de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, centro y este de Caazapá, sur de Itapúa, sur de Misiones, centro y norte de Paraguarí, centro y norte de Alto Paraná, noreste y sur de Amambay, Canindeyú, sur de Presidente Hayes y noreste de Alto Paraguay.

De acuerdo con el boletín especial meteorológico, las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta el sábado, aunque se prevé mejoras temporales durante el periodo.

En varios puntos del país podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia de manera puntual.