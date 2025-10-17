Meteorología renueva aviso por tormentas y estos son los departamentos afectados

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos son los fenómenos anunciados por la DMH en su aviso publicado a la 01:30 de hoy.

Al respecto aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la madrugada de hoy.

La zona de cobertura corresponde al sur de la región Oriental.

Departamentos afectados

Los tres departamentos afectados en este último aviso meteorológico son:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Centro y sur de Itapúa

Centro y sur de Misiones

Centro y sur de Ñeembucú

Lea más: Tormenta causa destrozos y cortes de energía en Alto Paraná