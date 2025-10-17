Clima

Meteorología renueva aviso por tormentas y estos son los departamentos afectados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían este viernes. Según el último reporte, hay tres departamentos afectados.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 01:59
Tormenta eléctrica en territorio paraguayo
Imagen ilustrativa: cielo nublado.

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos son los fenómenos anunciados por la DMH en su aviso publicado a la 01:30 de hoy.

Al respecto aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la madrugada de hoy.

Núcleos de tormenta sobre el territorio nacional.
La zona de cobertura corresponde al sur de la región Oriental.

Departamentos afectados

Los tres departamentos afectados en este último aviso meteorológico son:

  • Centro y sur de Itapúa
  • Centro y sur de Misiones
  • Centro y sur de Ñeembucú

