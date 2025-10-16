Tormenta causa destrozos y cortes de energía en Alto Paraná

Las intensas lluvias estuvieron acompañadas por ráfagas de viento que provocaron la caída de árboles y columnas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Varias líneas de distribución quedaron fuera de servicio, dejando sin energía a varios sectores de las ciudades cabeceras del departamento.
Lea más: Temporal afectó Ayolas en la madrugada de este jueves
Según el informe de la Comisaría 8ª, en Minga Guazú, en el barrio Mi Casa, la fuerte ráfaga de viento desprendió por completo la estructura del techo de una vivienda perteneciente a Silvia Gamarra de Chávez (55). Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque se llevaron un gran susto.
En Presidente Franco, una columna de la ANDE cayó sobre la calle Amambay, en el kilómetro 5 del barrio San Miguel y bloqueó el tránsito vehicular durante varios minutos. Cuadrillas de empresas tercerizadas del ente energético trabajan hasta estas horas para restablecer por completo el servicio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea también: Los departamentos que siguen en zona de tormentas esta tarde
Además, se reportaron árboles caídos y raudales en distintos puntos de las ciudades cabeceras de Alto Paraná.