Tormentas eléctricas y lluvias intensas: estas son las zonas afectadas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una nueva alerta por tormentas eléctricas, lluvias intensas y posibles granizadas. Hasta el momento, tres departamentos se encuentran bajo alerta y se podrían generar fenómenos severos durante la noche de este jueves.