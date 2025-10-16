Tormentas eléctricas y lluvias intensas: estas son las zonas afectadas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta hoy a las 21:01 en el que anuncia tormentas eléctricas moderadas a fuertes, con ráfagas de vientos intensos y una alta probabilidad de caída de granizos.
El informe señala que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo e intensificación sobre la zona este del territorio nacional, y puede generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual.
De acuerdo con el informe oficial, los departamentos afectados hasta el momento son el norte de Alto Paraná, Amambay y Canindeyú, donde ya se reportan lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.
El boletín especial emitido por Meteorología indica que las condiciones de inestabilidad persistirán hasta la noche del sábado 18, con precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 150 milímetros en algunas localidades.
Se prevé además vientos que podrían superar los 90 km/h, con mejorías parciales entre una tormenta y otra.