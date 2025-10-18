Tormentas se dirigen hacia Alto Paraguay

Para la tarde de este sábado se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, para la región Occidental.
Meteorología pronostica núcleos de tormentas con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, sábado.
Recomendaciones
- Refúgiate de inmediato: al oír truenos, busca refugio dentro de un edificio o un vehículo con techo cerrado.
- Evita lugares elevados: los rayos buscan el punto más alto para impactar. Aléjate de colinas, cimas y áreas abiertas sin protección.
- Aléjate de objetos metálicos: no te refugies cerca de alambradas, verjas, vías de tren, postes de luz, antenas o cualquier objeto que conduzca electricidad.
- Evita los árboles solitarios: un árbol aislado es un objetivo principal para los rayos. Nunca te refugies bajo uno.
- Adopta una posición segura: si no hay refugio, ponte en cuclillas en una zona baja, con los pies juntos y la cabeza entre las rodillas. No te acuestes en el suelo, ya que las corrientes eléctricas pueden viajar a través de él.
- Evita el agua: mantente lejos de ríos, lagos, lagunas y charcos, ya que el agua es un conductor de electricidad.