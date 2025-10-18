Tormentas se dirigen hacia Alto Paraguay

Para la tarde de este sábado se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, para la región Occidental.

Meteorología pronostica núcleos de tormentas con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, sábado.

Recomendaciones