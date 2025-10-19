Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

La jornada de hoy estará marcada por la estabilidad atmosférica, sin presencia de lluvias y con escasa nubosidad en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, estas condiciones se mantendrán durante los próximos días, favoreciendo un ambiente agradable y propicio para las actividades al aire libre.

El amanecer de hoy se presentó fresco en varias regiones, con temperaturas más bajas en el sur y centro del país. Sin embargo, con el avance del día, el ambiente se tornará cálido a caluroso, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 y 32 °C. Las marcas más elevadas se registrarían en el noreste del Chaco, donde el calor se sentirá con mayor intensidad.

Clima agradable

Los vientos del sector sureste predominarán a lo largo de la jornada, contribuyendo a mantener un clima agradable y con buena visibilidad.