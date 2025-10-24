Meteorología: viernes caluroso y fin de semana de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos nublados y vientos moderados del noreste, sin gran probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, la situación cambiaría desde mañana. Tanto el sábado como el domingo registrarían precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Las condiciones deberían mejorar en la primera parte de la próxima semana.

Temperatura bajará mañana

Se registra un aumento de la temperatura hoy en comparación con los días anteriores.

Las temperaturas máximas pronosticadas para este viernes son de 34 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

Los índices bajarían notablemente en los próximos días, con máximas de 29 grados mañana y 25 grados el domingo en la capital.