Los cuatro departamentos bajo alerta por tormentas para esta mañana

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una nueva alerta de tiempo severo hoy a las 10:36 de este domingo. El aviso advierte la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y caída de granizo en forma puntual.

Según el informe, los departamentos bajo alerta son centro y norte de Concepción, norte de Amambay, norte de Presidente Hayes, centro, sur y este de Alto Paraguay. Las tormentas continuarán y generarán inestabilidad durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde.

El meteorólogo Alejandro Coronel explicó que durante la jornada, el sistema de lluvias con tormentas seguirá afectando el país, especialmente desde el centro hacia el noreste de ambas regiones. En el resto del territorio, los fenómenos se presentarían de forma más dispersa.

Temperaturas frescas y vientos del sur

Coronel detalló que se espera una jornada fresca a cálida, con vientos predominantes del sector sur. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 y 21 °C en la región Oriental y entre 19 y 22 °C en el Chaco, mientras que las máximas se mantendrán por debajo de los 25 °C y 26 °C, respectivamente.

Para este lunes 27, Meteorología prevé que las lluvias persistan en gran parte del país, aunque con una mejoría gradual desde el sur y centro de la Región Oriental. Las temperaturas mínimas irán de 16 a 20 °C en la Región Oriental y de 19 a 21 °C en la Occidental, con vientos del sur.