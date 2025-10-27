Los 10 departamentos en área de tormentas para esta tarde

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos es lo que reporta la DMH para este lunes.

Al respecto mencionan que “celdas de tormentas” persisten sobre el territorio nacional y no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y Occidental.

Varios departamentos afectados

Según el aviso, estos diez departamentos son los afectados:

