Los 10 departamentos en área de tormentas para esta tarde

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos es lo que reporta la DMH para este lunes.
Al respecto mencionan que “celdas de tormentas” persisten sobre el territorio nacional y no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y Occidental.
Varios departamentos afectados
Según el aviso, estos diez departamentos son los afectados:
- Noreste de Concepción
- San Pedro
- Noreste de Cordillera
- Centro y sur de Guairá
- Caaguazú
- Centro y este de Paraguarí
- Noreste de Amambay
- Noroeste de Canindeyú
- Centro y sur de Presidente Hayes
- Noreste de Alto Paraguay