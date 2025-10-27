Clima

Los 10 departamentos en área de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias y tormentas que se registrarían en distintos puntos del territorio nacional. En total, hay diez departamentos afectados.

27 de octubre de 2025 - 17:23
Imagen ilustrativa: cielo nublado. Marta Escurra

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos es lo que reporta la DMH para este lunes.

Al respecto mencionan que “celdas de tormentas” persisten sobre el territorio nacional y no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y Occidental.

Varios departamentos afectados

Según el aviso, estos diez departamentos son los afectados:

  1. Noreste de Concepción
  2. San Pedro
  3. Noreste de Cordillera
  4. Centro y sur de Guairá
  5. Caaguazú
  6. Centro y este de Paraguarí
  7. Noreste de Amambay
  8. Noroeste de Canindeyú
  9. Centro y sur de Presidente Hayes
  10. Noreste de Alto Paraguay