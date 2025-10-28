Meteorología emite alerta por lluvias para hoy y anuncia que persistirá el clima fresco

Nuevas celdas de tormentas se desarrollan sobre áreas de cobertura. Se prevén lluvias de intensidad moderadas a fuertes, acompañadas con la probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual, durante la mañana de hoy.

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, indicó que las tormentas están más al Norte, sobre San Pedro, parte de Cordillera, Central, Capital, Ñeembucú y se mueve hacia Misiones y Paraguarí.

“Las lluvias van a persistir durante el resto del día de manera intermitente. Va a ir barriendo del este al Noreste”, especificó.

Clima fresco y lluvias persistirán

A partir de mañana mermarán las lluvias y el viento rotará desde el sector sur, lo que provocará un clima menos caluroso.

Lea más: Alerta por lluvias y tormentas eléctricas llega a ocho departamentos esta noche

El amanecer del miércoles será fresco y el jueves viernes se registrarán mínimas más bajas, entre 14 y 15°.

Comentó que Buenos Aires, Argentina, estaría registrando mínimas por debajo de los 10°, esta semana. “El fresco aún no nos deja, a nivel continental”.

Niveles de los ríos

Hasta ayer, en líneas generales, se mantuvo la tendencia a la baja; sin embargo, en los últimos dos días se mantuvo estacionado el nivel de los ríos.

Agregó que el amanecer del sábado y domingo puede generar lluvias en la cuenca del Apa, sobre el río Paraguay, que puede hacer que el río suba.