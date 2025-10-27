Alerta por lluvias y tormentas eléctricas llega a nueve departamentos esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó este lunes, a las 19:28, sobre una nueva alerta meteorológica que afecta a nueve zonas del país. Se prevé lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, posibilidad de ráfagas intensas de viento y caída de granizos.

Según el boletín, las celdas de tormentas continúan activas en la región Oriental y Occidental, y podrían generar fenómenos de tiempo severo durante la noche de hoy.

Las áreas bajo alerta son nueve y abarca el centro de Concepción, el noroeste de San Pedro, Cordillera, el sur de Guairá, Caazapá, el centro y norte de Itapúa, el centro y sur de Paraguarí, el centro y norte de Central y el centro, sur y este de Presidente Hayes.

Lluvias continuarán hasta el martes

La meteoróloga Aracely Fernández explicó que las precipitaciones persistirán hasta el martes, con tormentas eléctricas puntuales que se concentrarán en el centro, norte y este del territorio nacional.

Con el ingreso de un frente frío, las temperaturas descenderán desde mañana, y habrá amaneceres frescos durante la semana.