Pronóstico: ¿en qué horario llegarían las lluvias?

El pronóstico del tiempo para hoy, martes 4 de noviembre, indica un ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de hasta 34 °C y mínimas de 19 °C, según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Durante la jornada se prevé un cielo parcialmente nublado a nublado, acompañado de vientos del norte, que luego podrían volverse variables.

¿Desde qué hora empezaría a llover?

La institución meteorológica advierte además sobre la posibilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, especialmente hacia la tarde y noche.

Estas condiciones podrían extenderse a varios departamentos del centro y sur de la región Oriental, donde no se descarta actividad eléctrica y ráfagas de viento puntuales.

