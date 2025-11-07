Alerta meteorológica: los ocho departamentos afectados por lluvias esta noche

De acuerdo con el informe emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitido hoy a las 18:54, el sistema de tormentas persiste sobre el territorio nacional y se expande hacia nuevas áreas, especialmente en el norte y este de la región Oriental, así como en el noreste del Chaco.

Los departamentos bajo alerta son centro y sureste de Concepción; centro, sureste y noreste de San Pedro; noreste de Caaguazú; centro, este y norte de Alto Paraná; además de Amambay, Canindeyú, centro y sur de Alto Paraguay, y el este de Boquerón.

En todos estos puntos se registrarían lluvias intensas y actividad eléctrica constante.

La meteoróloga Celia Sanguinetti explicó que las lluvias y tormentas se mantendrán activas hasta la madrugada del sábado, principalmente sobre el norte y este del país.

En el resto del territorio, la probabilidad de precipitaciones será baja. El domingo se presentará sin lluvias a nivel nacional, aunque se espera un ambiente fresco a cálido con el ingreso de un frente frío.

Se prevé ingreso de frente frío

Según la especialista, se prevé un leve descenso de temperatura durante la noche de este viernes, con mínimas que oscilarán entre los 16 y 18 grados en el sur y centro de la Región Oriental.

Entre el sábado y el domingo las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque con cielos parcialmente nublados.