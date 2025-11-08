Clima
08 de noviembre de 2025 - 08:16

Meteorología anuncia un sábado fresco en las primeras horas

Amanecer en el centro de Asunción.
La Dirección de Meteorología anuncia un día fresco durante las primeras horas, pero que pasaría a un ambiente más cálido con el correr de las horas. En el extremo noreste se podrían generar lluvias dispersas, pero mejoraría durante el transcurso del día.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que para este sábado se aguarda un día fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos moderados a leves del Sur.

En el extremo noreste podrían desarrollarse lluvias dispersas, condición que tendría a mejorar en el transcurso del día.

En las primeras horas, la temperatura mínima rondará los 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados en la Región Oriental y en la Región Occidental, la máxima rondará los 27 grados.

Para mañana, continuarán los vientos del Sureste, con cielo parcialmente nublado sobre la Región Oriental y el sur del Chaco. En el centro y norte del Chaco predominaría un cielo mayormente nublado.

Las temperaturas mínimas alcanzarán entre 12 y 18 grados y las máximas entre 26 y 27 grados, en el centro, sur y norte de la Región Oriental. En la zona norte del país, la temperatura máxima llegaría a los 32 grados.

Las probabilidades de lluvias se mantendrían bajas, por lo menos hasta el día martes.