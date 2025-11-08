Meteorología anuncia un sábado fresco en las primeras horas

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que para este sábado se aguarda un día fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos moderados a leves del Sur.

En el extremo noreste podrían desarrollarse lluvias dispersas, condición que tendría a mejorar en el transcurso del día.

En las primeras horas, la temperatura mínima rondará los 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados en la Región Oriental y en la Región Occidental, la máxima rondará los 27 grados.

Para mañana, continuarán los vientos del Sureste, con cielo parcialmente nublado sobre la Región Oriental y el sur del Chaco. En el centro y norte del Chaco predominaría un cielo mayormente nublado.

Las temperaturas mínimas alcanzarán entre 12 y 18 grados y las máximas entre 26 y 27 grados, en el centro, sur y norte de la Región Oriental. En la zona norte del país, la temperatura máxima llegaría a los 32 grados.

Las probabilidades de lluvias se mantendrían bajas, por lo menos hasta el día martes.