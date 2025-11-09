Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Durante las primeras horas de este domingo 9 de noviembre, el ambiente se presenta fresco en todo el territorio nacional, de acuerdo con los registros de las estaciones automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). Las temperaturas mínimas oscilaron entre 12 y 18 °C.

Con el avance del día, las condiciones irán tornándose más cálidas. En la mayor parte del país, las temperaturas máximas se ubicarán entre 25 y 29 °C.

En el noreste del Chaco, sin embargo, se prevén valores más elevados, que podrían alcanzar hasta los 31 °C. Los vientos soplarán del sector sureste durante toda la jornada, contribuyendo a mantener un clima estable.

Lluvias poco probables hasta el lunes

La DMH adelantó que la probabilidad de lluvias será baja tanto este domingo como mañana, manteniéndose las condiciones de tiempo estable en todo el país.

