Clima
09 de noviembre de 2025 - 07:39

Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

amanecer sol neblina calor frio
Este domingo se presentará con amanecer fresco y tarde cálida, sin probabilidad de lluvias.Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció un domingo con temperaturas frescas al amanecer y un ambiente cálido durante la tarde en la mayor parte del país. En cuanto a lluvias, hay baja probabilidad.

Por ABC Color

Durante las primeras horas de este domingo 9 de noviembre, el ambiente se presenta fresco en todo el territorio nacional, de acuerdo con los registros de las estaciones automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). Las temperaturas mínimas oscilaron entre 12 y 18 °C.

Con el avance del día, las condiciones irán tornándose más cálidas. En la mayor parte del país, las temperaturas máximas se ubicarán entre 25 y 29 °C.

En el noreste del Chaco, sin embargo, se prevén valores más elevados, que podrían alcanzar hasta los 31 °C. Los vientos soplarán del sector sureste durante toda la jornada, contribuyendo a mantener un clima estable.

Lluvias poco probables hasta el lunes

La DMH adelantó que la probabilidad de lluvias será baja tanto este domingo como mañana, manteniéndose las condiciones de tiempo estable en todo el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy