Pronóstico en Paraguay: martes caluroso y posibles chaparrones

La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DMH) pronostica para hoy martes eventuales chaparrones sobre el norte de ambas regiones. Según las previsiones, los vientos serían variables y luego comenzarían a rotar del sector noreste.

Además, se esperaría una jornada mayoritariamente calurosa sobre gran parte del país. Las temperaturas mínimas rondarán los 20 °C y las máximas serán superiores a los 31 °C.

Tormentas a partir del miércoles

Durante el día miércoles, aumentaría nuevamente la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas generalizadas sobre ambas regiones del territorio nacional.

Ese día, se registrará un pequeño descenso en las temperaturas máximas, el cielo estará mayormente nublado y los vientos serán del sector noreste.

Esta condición de inestabilidad persistirá al menos hasta el viernes, en distintas zonas del país.