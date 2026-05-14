Pilar vivió una emotiva jornada patriótica con multitudinario desfile cívico estudiantil

El acto protocolar se inició en horas de la mañana con la presencia de autoridades civiles, militares y policiales, quienes rindieron homenaje a la gesta libertaria de 1811 y a las madres paraguayas.

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Posteriormente se dio apertura al tradicional desfile cívico estudiantil que congregó a 69 instituciones educativas, agrupaciones sociales y organizaciones civiles y militares.

La marcha fue encabezada por las autoridades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas el intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR) el rector de la Universidad Nacional de Pilar y ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos.

También participó el diputado nacional Diosnel Aguilera (PLRA); el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR); y el titular de la Junta Departamental, David Cardozo (ANR).

La ausencia del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, fue notoria durante la ceremonia.

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Posteriormente desfilaron representantes de la supervisión educativa de Ñeembucú, docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) además de numerosos grupos de adultos mayores que se llevaron el aplauso del público.

Entre ellos participaron la Asociación de Adultos Mayores “Excombatiente Genaro Ozuna”, el ballet municipal de adultos “Pykasu Jeroky”, el Abue Club San Juan Pablo II, el ballet Valle Apua Poty y la Asociación de Ballet de Adultos Santa Isabel.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de la escuela San Francisco de Asís, cuyos alumnos realizaron una alegoría representando al departamento de Ñeembucú con canoas y pescadores, resaltando la identidad ribereña y cultural de la zona.

Los colegios nacionales Pilar y San Lorenzo, el Centro Regional de Educación de Pilar (CREP), así como las instituciones subvencionadas Santo Tomás y Juan XXIII, ofrecieron vistosas presentaciones con bandas lisas, chiroleras y la interpretación de canciones patrióticas que emocionaron a los presentes.

El rector de la Universidad Nacional de Pilar, Víctor Ríos, destacó la importancia de seguir cultivando el patriotismo y mantener vivas las tradiciones nacionales a través de este tipo de actividades.

Por su parte, el intendente Fernando Ramírez ANR)sostuvo que el patriotismo también debe demostrarse con hechos concretos dentro de la función pública.

Señaló que desde el inicio de su administración municipal se impulsaron acciones de transparencia y publicación diaria de ingresos y egresos, además de inversiones en escuelas, colegios y centros culturales. “Los homenajes complementan lo que hacemos diariamente para demostrar patriotismo”, expresó.