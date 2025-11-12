¡Atención! Los siete departamentos que siguen con alerta por tormentas

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual, según la última actualización de la Dirección de Meteorología publicada a las 16:34.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde seguirá lloviendo?

De acuerdo a esta última alerta por tormentas, la zona de cobertura es el norte y este de la región Oriental, así como también estará afectado el sureste de la Occidental.

Los departamentos afectados son el sur de Concepción, San Pedro, centro y norte de Cordillera, centro y norte de Alto Paraná, sur de Amambay, Canindeyú, este de Presidente Hayes.