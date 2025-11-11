Clima
11 de noviembre de 2025 - 15:03

Se viene una tormenta con vientos de hasta 90 km/h

Imagen ilustrativa: raudales generados por intensas lluvias.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió un boletín especial por un sistema de tormentas que se desarrollará en todo el país. ¿Dónde inicia? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, durante la madrugada de mañana, miércoles 12 de noviembre, un sistema de tormentas comenzaría a afectar principalmente el sur, oeste y centro de la Región Oriental.

Asimismo, en durante la etapa inicial se prevén lluvias con descargas eléctricas de intensidad leve a moderada, inclusive con la posibilidad de que se registren “núcleos” de tormenta puntualmente intensos.

Para el final de la jornada, este sistema se desplazaría hacia el norte de la Región Oriental con una extensión hacia el centro y noreste del Chaco, zonas en las que se concentrarían los mayores acumulados.

Las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, también estarían afectando gran parte de la Región Occidental hasta el viernes 14 de noviembre.

Boletín meteorológico especial

En cuanto a los fenómenos de tiempo severo, no se descarta la ocurrencia puntual de ráfagas de viento y la caída de granizos entre mañana y pasado mañana.

El boletín meteorológico especial emitido por la DMH.
Finalmente, según la publicación de la DMH, este sistema de tormentas se registrará a lo largo de todo el país durante los próximos días y entre los territorios donde inicia mañana figura la capital, Asunción.