Nuevo aviso meteorológico: tormentas se concentran en el Chaco

Desde las 11:30 se encuentra vigente un aviso meteorológico que indica que celdas de tormentas persisten sobre el Norte del Chaco. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual en lo que resta de la mañana y primeras horas de la tarde de hoy.
Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual.
Los departamentos en zona de coberturas son el noroeste de Alto Paraguay y el norte de Boquerón.
Temperatura y pronóstico extendido
En cuanto a las temperaturas mínimas previstas para hoy y durante los próximos días, se mantendrían entre 19 a 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 25 a 30 °C.
Para mañana viernes, debido al elevado contenido de humedad e inestabilidad, la probabilidad de lluvias persistiría, principalmente sobre el norte y este de la región Oriental, así como también sobre la región Occidental. Estas condiciones previstas se extenderían hasta el sábado, inclusive.