Meteorología alerta sobre lluvias intensas para siete departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) activó hoy a las 17:20 una nueva alerta meteorológica ante la formación de núcleos de tormentas en distintos puntos del país.

El aviso incluye lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y probabilidad de granizos en zonas puntuales.

Según el informe, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el centro, sureste y este de la Región Oriental, así como en el noreste del Chaco.

Estas condiciones podrían intensificarse durante lo que resta de la tarde y en las primeras horas de la noche.

Los departamentos afectados

Los departamentos bajo alerta son Guairá, Caaguazú, el centro y este de Caazapá, noreste de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y el norte de Alto Paraguay.

No se descarta que en las próximas horas la alerta de lluvias con tormentas eléctricas se extiendan a otras zonas del país.

Domingo con frente frío y más lluvia

Para este domingo 16 se prevé el ingreso de un frente frío que generará nuevas tormentas eléctricas y lluvias. Los vientos rotarán al sector sur y soplarán con intensidad leve a moderada.

Tras el paso del sistema de tormentas, se espera un leve descenso de temperaturas, que se sentirá principalmente en horas de la noche y al amanecer del lunes 17.

Meteorología anticipa que los núcleos de tormenta podrían extenderse al resto del país, con acumulados estimados entre 20 y 90 milímetros, ráfagas de viento en torno a los 120 km/h, alta frecuencia de descargas eléctricas y probabilidad de granizos.