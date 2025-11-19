Meteorología: así estará el tiempo en Paraguay este miércoles

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y cálida por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en Paraguay.

Se esperan condiciones similarmente estables mañana jueves. Sin embargo, el viernes traería un aumento de la nubosidad y potenciales lluvias y tormentas en algunas zonas del Chaco.

Las temperaturas van en gradual aumento y las máximas para hoy serían de 31 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 30 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices subirían levemente mañana, con una máxima de 33 grados en la capital, y se mantendrían el viernes.