Meteorología: fin de semana cálido y con lluvias en Paraguay

FERNANDO ROMERO 31-03-25 LOCALES

Las temperaturas altas que predominaron durante las últimas jornadas se mantendrían hoy y durante los próximos días en Paraguay, que registraría lluvias en varias zonas, entre ellas Asunción, durante el fin de semana.

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos nublados, vientos inicialmente del noreste y luego del sur, y posibles lluvias dispersas en Asunción y en otros puntos del centro y sur de Paraguay.

Las precipitaciones continuarían mañana sábado en esas zonas y el domingo se esperan ocasionales tormentas eléctricas en el norte del país.

El ambiente cálido a caluroso persiste en Paraguay y las temperaturas máximas anunciadas para este viernes son de 32 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco.

Se espera un leve descenso de la temperatura durante los próximos días, con máximas de 30 grados en la capital mañana y el domingo.

