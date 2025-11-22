Aguardan llegada de hinchas de Lanús a Puerto Falcón

Una importante dotación policial se encuentra apostada en la zona de Puerto Falcón, donde se espera que para las 08:00 comiencen a llegar los buses que traen a los hinchas de Lanús, quienes vienen al país para observar la final de la Copa Sudamericana, que disputará su equipo ante el Atlético Mineiro, a las 17:00, en el Defensores del Chaco

El comisario principal Richard Rolón, de la Comisaría Sexta, señaló que estarán controlando cada detalle en los buses y advirtió que, de encontrar objetos prohibidos, como armas de fuego, petardos, estupefacientes y otros serán decomisados.

“En el caso de hallar a personas en estado de ebriedad, las mismas no podrán ingresar al país y serán deportados”, sostuvo el comisario.

En principio, las informaciones indicaban que desde el vecino país estarían llegando 60 buses con hinchas del elenco granate, pero aparentemente sería menor la cantidad de ómnibus que lleguen.

“Una vez que tengan la autorización para ingresar al país, los buses van a ser escoltados hasta la Costanera de Asunción y horas después hasta el estadio”, señaló el oficial.