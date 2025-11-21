Sudamericana: 60 buses con hinchas llegarán esta noche por Puerto Falcón

Paraguay se prepara para recibir a miles de personas para la final de la Copa Sudamericana, que se llevará a cabo mañana a las 17:00 en el estadio Defensores del Chaco. En ese contexto, el movimiento por Puerto Falcón esta mañana se muestra bastante cargado, con numerosos autos ingresando lentamente.

Muchos de los ciudadanos argentinos y paraguayos que llegan relataron que están aprovechando el fin de semana “largo” por el Día de la Soberanía Nacional Argentina.

El director de Movimiento Migratorio en Puerto Falcón, Fabio Espinoza, destacó que “el grueso de los hinchas” llegará a partir de la medianoche. Según se tiene previsto, en ese horario empezará el ingreso masivo de unos 60 ómnibus, con un número aproximado de 3.600 hinchas del Club Atlético Lanús.

Decomiso de bebidas alcohólicas y control de seguridad

Espinoza destacó que conforme vayan pasando las horas ampliarán la cantidad de ventanillas para agilizar los trámites. El control migratorio se hace de manera conjunta con Argentina, en la modalidad de “listas cerradas” en el caso de los buses, es decir, que los ocupantes no se bajan para hacer el trámite de ingreso al país, pero sí son cateados por la Policía Nacional.

“En Paraguay solo se hace el control de seguridad y traslado en cápsulas. El protocolo de seguridad es cateo de ómnibus e integrantes del bus”, mencionó para ABC TV.

Destacó que están controlando los buses para evitar que ingresen elementos o sustancias prohibidas. “Sobre todo se están requisando bebidas alcohólicas”, mencionó.

Finalmente, recordó que tienen la lista de ciudadanos que cuentan con la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos y no se les permite el ingreso al territorio nacional.