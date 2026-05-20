Meteorología: ¿seguirá el frío durante toda la semana en Paraguay?

Paraguay atraviesa un periodo de frío intenso, con temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados centígrados en gran parte del país desde hace varios días, y no parece que esas condiciones vayan a cambiar pronto, según indicó hoy a ABC Color un representante de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

El meteorólogo Juan Gamarra explicó que valores similares a los que se registran hoy y desde hace varios días se mantendrían al menos durante lo que resta de la semana, con amaneceres fríos y tardes frescas.

Estimó que las temperaturas mínimas a nivel nacional se mantendrían entre los 3 y 10 grados centígrados, con máximas entre 16 y 20 grados.

Indicó que los valores más “extremos” de frío podrían registrarse en el sur de la Región Oriental y en el oeste del Chaco.

Lluvias en el norte y este

En la mayor parte del país no se esperan lluvias hoy o durante los próximos días, aunque el pronóstico para este miércoles señala la posibilidad de precipitaciones leves sobre el norte de ambas regiones.

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Sin embargo, Gamarra señaló que el viernes podría aumentar la cobertura nubosa “a nivel país” y podrían darse precipitaciones también en otras zonas, aunque las lluvias de nuevo se concentrarían principalmente en el norte y este.

Esas precipitaciones serían dispersas y leves, “nada muy importante”, añadió.

¿Qué pasará la próxima semana?

La próxima semana, sin embargo, podría traer a Paraguay “tormentas puntuales”, de nuevo sobre todo en el norte y este, posiblemente desde el lunes, comentó el meteorólogo.

Sin embargo, más allá de un muy leve aumento de las temperaturas máximas -que llegarían a 21 o 22 grados–, no se esperan cambios importantes en los índices térmicos al comenzar la próxima semana.