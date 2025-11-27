Meteorología: calor se intensifica y en algunas zonas de Paraguay vuelven las lluvias

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Si bien en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - de nuevo no se esperan lluvias hoy, algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental sí registrarían precipitaciones dispersas e incluso ocasionales tormentas eléctricas desde hoy y al menos hasta el sábado.

La temperatura sigue subiendo en Paraguay y las máximas previstas para hoy son de 37 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 35 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Los índices bajarían muy levemente mañana, con una máxima de 35 grados en la capital, aunque el sábado volverían a subir a niveles como los de hoy.