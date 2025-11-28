Meteorología: lluvias, tormentas y temperaturas cerca de 40º en fin de semana

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos nublados, vientos variables, chaparrones en varias zonas del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el Chaco, el sur y el norte de la Región Oriental.

Las tormentas continuarían durante los próximos días y, principalmente el domingo, se extenderían a más áreas del territorio paraguayo, incluida la capital.

Las temperaturas en Paraguay se mantienen muy altas y las máximas anunciadas para hoy son de 37 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 39 en el Chaco.

Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas de 38 grados el sábado y el domingo en la capital. Algunas zonas del Chaco llegarían a los 40 grados durante el fin de semana.