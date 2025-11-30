Meteorología anuncia calor intenso antes de la llegada de las lluvias

El amanecer del último día de noviembre, domingo 30, se presenta caluroso en todo el país con vientos del sector noreste que irán tornándose variables a lo largo del día, según la DMH.

Asimismo, las temperaturas máximas previstas para hoy son entre 33 y 39 °C para la Región Oriental mientras que para la Región Occidental se esperan máximas entre 39 y 40°c.

Por otra parte, durante el transcurso de la jornada, y principalmente en horas de la tarde, se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en todo el territorio nacional y esta condición se extendería incluso hasta el martes 2 de diciembre, pero no se espera un descenso significativo de la temperatura con este sistema de tormentas.

“Se estiman acumulados de lluvia entre 40 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h, descargas eléctricas con alta frecuencia y la probabilidad de caída de granizos de manera puntual”, menciona la meteoróloga Ana Pereira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: pronostican lluvias en Paraguay