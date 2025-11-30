Núcleo de tormentas intensas ingresó a Encarnación

Fuertes vientos, gran actividad eléctrica y caída de graupel caracterizaron a un temporal que ingresó a la ciudad de Encarnación la tarde de este domingo, cerca de las 16:00.

Si bien la inestabilidad climática persiste en la región, el núcleo más fuerte de la tormenta habría pasado antes de las 17:00.

Según registros de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), la precipitación alcanzó una acumulación de 16,7 mm al cierre de esta edición.

La actualización del boletín meteorológico de la DMH, indica que persiste la probabilidad de tormentas eléctricas y eventual caída de granizos para Asunción, noreste de Concepción, suroeste de San Pedro, Cordillera, Guairá, sur y oeste de Caaguazú, Caazapá, centro, sur y oeste de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, centro, norte y sureste de Ñeembucú, noroeste de Amambay, centro y sureste de Pte. Hayes.

Entretanto, el pronóstico extendido anuncia probabilidades de tiempo severo para Encarnación el lunes, mientras que la inestabilidad climática permanecerá con un clima cálido hasta el martes.