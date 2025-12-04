Meteorología: así estará el tiempo este jueves en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones iguales mañana viernes. Recién el sábado podrían volver a registrarse precipitaciones en el país, aunque de manera dispersa y limitadas a algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental. Posibles tormentas podrían afectar a más áreas de Paraguay entre el domingo y el lunes.

La temperatura va en aumento y para este jueves se esperan máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Los índices seguirán subiendo levemente en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana y 36 grados el sábado en Asunción.

