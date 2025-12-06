¿Otro fin de semana caluroso? Esto anticipa Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que este sábado el ambiente se presentaría caluroso, húmedo e inestable a nivel nacional, con temperaturas máximas que oscilarían entre 36 y 39 grados, tanto en la Región Oriental como en la Occidental.

Además, se prevé un aumento de la cobertura nubosa y vientos predominantes del noreste. Para mañana, se mantendrían condiciones similares.

Es importante mencionar que la sensación térmica podría presentarse por encima de la temperatura del aire debido al alto contenido de humedad.

En cuanto a las lluvias, para hoy se prevén chaparrones, que podrían estar acompañados de actividad eléctrica en el centro, norte y este de ambas regiones.

Para mañana, en gran parte del país continuarían los chaparrones, caracterizados por su rápido desarrollo y corta duración, pudiendo ser puntualmente intensos.

Para el lunes, se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, las cuales afectarían inicialmente al sur de la Región Oriental durante la madrugada, para luego extenderse a más departamentos del territorio nacional a lo largo de la jornada.