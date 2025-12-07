Anuncian tormentas con vientos de hasta 100 km/h para este lunes

Este domingo se presentará caluroso y se esperan chaparrones en gran parte del país, según había anunciado la DMH. Ahora, además de este aviso, también se dio a conocer un boletín especial por un sistema de tormentas que se registrará sobre el territorio nacional.

Específicamente a partir de la madrugada de mañana, lunes 8 de diciembre -feriado por el Día de la Virgen de Caacupé- se prevé el ingreso del mencionado sistema que afectaría inicialmente la zona oeste del país.

Con el transcurso de la jornada el sistema se extendería a los demás departamentos en el transcurso de la mañana, pudiendo ocasionar fenómenos puntualmente importantes.

Fenómenos esperados

Conforme a los datos, se esperan acumulados entre 40 y 120 mm, ráfagas de vientos en torno a los 100 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual. En el caso del departamento de Cordillera, masivamente concurrido por el novenario a la Virgen y el feriado largo, se esperan las mencionadas condiciones desde la mañana hasta la noche del lunes.

