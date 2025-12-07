Meteorología alerta tormentas y vientos de 100 km/h para el Día de la Virgen de Caacupé

Según el reporte oficial de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) el sistema comenzará a ingresar en la madrugada del lunes 8 de diciembre. Afectará inicialmente a los departamentos de Ñeembucú, Misiones y Paraguarí, además de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

Con el correr de la mañana, las tormentas se extenderían al resto del país, con probabilidad de persistir durante todo el día y hasta la madrugada del martes.

Meteorología estima acumulados de lluvia de entre 40 y 120 milímetros, acompañados de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en forma puntual. El boletín también señala alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo en zonas específicas.

Alerta en plena peregrinación a Caacupé

El fenómeno climático coincide con la masiva peregrinación de creyentes hacia la ciudad de Caacupé, que se intensifica desde el 7 de diciembre y alcanza su punto máximo el lunes 8, fecha central de la festividad mariana.

Cada año, miles de paraguayos caminan largas distancias para llegar a la Basílica de la Virgen de Caacupé, como acto de fe, agradecimiento o cumplimiento de promesas.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones, seguir los avisos oficiales y tomar medidas de seguridad, especialmente para quienes se encuentren en ruta o participen de actividades al aire libre durante la jornada.