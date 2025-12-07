Meteorología pronostica un domingo caluroso y con lluvias

Según la meteoróloga Ana Pereira, este domingo se presentará muy caluroso con máximas previstas entre 35 y 37 °C en todo el territorio nacional.

Asimismo, los vientos soplarán del noreste para luego tornarse variables en el transcurso de la tarde, mientras que para los próximos días persistirá el ambiente cálido, un cielo mayormente nublado y vientos que rotarían al sur.

En lo que refiere a lluvias, para este domingo se prevén chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas de manera puntual en todo el país y para mañana, 8 de diciembre -feriado- las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas serían más generalizadas, una condición que se extendería hasta la madrugada del martes principalmente en el este del país.

Finalmente, se estiman acumulados de lluvia entre 40 y 120 mm, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h, descargas eléctricas con alta frecuencia y la probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

