08 de diciembre de 2025 - 01:33

Alerta meteorológica por tormentas severas y lluvias intensas en el sur y Chaco

Meteorología emitió una alerta por lluvias y tormentas eléctricas. Núcleos de tormenta de variada intensidad se registran en el sur de la Región Oriental y oeste del Chaco durante la madrugada de hoy, lunes 8 de diciembre, con pronóstico de tiempo severo puntual.

Por Carolina Sales

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta meteorológica debido al desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas de variada intensidad que se presentan este lunes. El fenómeno podría ocasionar eventos de tiempo severo de manera puntual, incluyendo lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento moderadas a fuertes.

La zona de cobertura abarca el Sur de la Región Oriental y el oeste del Chaco. Los departamentos específicamente afectados son: Caazapá, Itapúa, Misiones, sur de Paraguarí, extremo sur de Alto Paraná, Ñeembucú, noroeste de Presidente Hayes, y oeste y sur de Boquerón.

Se prevé que los fenómenos más intensos se registren durante las primeras horas de la madrugada. La inestabilidad, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, podría extenderse durante el resto del día lunes en gran parte del país, incluyendo la capital.

Descenso de temperatura

Tras la jornada calurosa del domingo, se espera un descenso en las temperaturas en las zonas afectadas, con la llegada de vientos del sector sur, generando un ambiente más cálido en general, pero con un alivio térmico en comparación con los días previos.

