Meteorología: lluvias y tormentas en el pronóstico de este martes en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en algunas áreas del norte y este de la Región Oriental.

Las condiciones del tiempo se normalizarían desde mañana miércoles en la mayor parte del país, aunque aún podrían registrarse precipitaciones leves y ocasionales tormentas en algunas zonas entre mañana y el jueves.

El ambiente en Paraguay se mantiene cálido, con temperaturas notablemente más bajas que las de la semana pasada. Las máximas anunciadas para hoy son de 28 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices aumentarían en los próximos días, con máximas de 31 grados mañana y 33 grados el jueves en la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy