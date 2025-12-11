Alerta meteorológica: estas son las zonas afectadas esta noche por tormentas fuertes

La Dirección de Meteorología e Hidrología renovó hoy a las 19:49, su alerta meteorológica ante la inminencia de lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas por ráfagas intensas de viento y la probabilidad de caída de granizo en varias zonas del país.

Según el aviso oficial, los núcleos de tormenta se desarrollan actualmente sobre el norte de la región Oriental y el sur de la región Occidental, con tendencia a intensificarse durante la noche de este jueves y a generar fenómenos puntualmente significativos.

Hasta el momento, los departamentos bajo alerta son Concepción, el centro y norte de Amambay y Presidente Hayes. No obstante, el área de afectación podría ampliarse en las próximas horas, conforme avance el sistema.

El sistema avanzará hacia Asunción y Central

El meteorólogo Alejandro Coronel informó que el sistema de tormentas tendrá inicialmente un desplazamiento hacia el sureste, lo que podría impactar en el Gran Asunción y el departamento Central entre la madrugada y el amanecer del viernes.

Posteriormente, el sistema permanecería activo durante gran parte del viernes a lo largo del centro de la región Oriental, con extensión hacia otros departamentos ubicados más al noreste.

De acuerdo con el boletín especial de tormentas, el evento climático podría prolongarse hasta la mañana del sábado, con acumulados estimados de entre 100 y 150 milímetros de lluvia, además de vientos que rondarían los 100 kilómetros por hora o incluso valores superiores en forma puntual.