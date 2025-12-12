Meteorología: ¿hasta qué hora se esperan lluvias importantes hoy?

La Dirección de Meteorología e Hidrología pronosticó para este viernes intensas lluvias en gran parte del país desde la primera parte de la mañana y, aunque en Asunción las precipitaciones antes de las 9:00 eran aun relativamente leves, en otras zonas las predicciones ya se cumplieron.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología, informó que, en puntos del departamento de San Pedro, en el norte de la Región Oriental, las lluvias acumularon 120 milímetros de agua en las últimas 5 a 6 horas.

Otras zonas del norte y noreste del país como Canindeyú han registrado 107 milímetros de agua y áreas del Bajo Chaco también ya registran valores por encima de 100 milímetros.

En Asunción, mientras tanto, la acumulación de agua de lluvia hacia las 8:30 aún era de solo 20 milímetros, pero Mingo enfatizó que se esperan lluvias más intensas en las próximas horas, que vendrían acompañadas de tormentas con vientos que en algunas zonas del país podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Alerta hasta el final de la tarde

El meteorólogo dijo que en la capital y sus alrededores la alerta de fenómenos de tiempo severo se mantendría hasta la parte final de la tarde, hasta las 17:00 o 18:00 horas, pero indicó que no se esperan “eventos atmosféricos adversos” en horas de la noche en Asunción y Central, ya que los sistemas de tormenta se desplazarían hacia el norte y noreste del país.

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que las precipitaciones y tormentas continuarían mañana sábado e incluso el domingo, aunque la tendencia es que el clima mejore en la parte final del fin de semana.