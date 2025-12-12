Persisten núcleos de tormentas de gran desarrollo, advierte Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) había emitido un “estado de atención” ante la posibilidad de lluvias importantes para este viernes, con posibles acumulados superiores a 150 mm.

Alejandro Coronel, pronosticador de turno de la DMH, explicó que desde la madrugada los sistemas de tormentas mostraron un desarrollo significativo.

Señaló que, si bien se esperaban lluvias más intensas entre el final de la madrugada y el inicio de la mañana, lo registrado hasta ahora fue menor a lo previsto.

Lea más: Meteorología: Paraguay amanece bajo alerta por lluvias y tormentas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tormentas próximas a la capital

El especialista advirtió que aún existen núcleos de tormentas muy desarrolladas en las cercanías, que podrían afectar a Asunción y al departamento Central en las próximas horas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que no hay un horario definido para los fenómenos, pero sí altas probabilidades de precipitaciones puntuales y muy intensas.

“Todavía los núcleos de tormentas no están sobre el territorio, pero están muy próximos. Entonces, hay que mantenerse precavidos sobre esta situación”, afirmó.

Zonas con mayores acumulados

Coronel detalló que actualmente se identifican dos áreas con lluvias importantes: el Bajo Chaco, hacia el lado argentino, y la Región Oriental, especialmente en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay. En esta última zona, se reportaron acumulados cercanos a los 100 mm.

“Es mucha agua en poco tiempo y probablemente en San Pedro tuvieron inconvenientes con esa cantidad. Eso es lo que estuvimos previendo desde días anteriores. El área de lluvias puede variar un poco”, explicó.

Las lluvias intensas podrían darse de forma intermitente hasta el mediodía, tras lo cual la actividad disminuiría, según indicó.

Agregó que para la tarde y la noche, se esperan solamente precipitaciones dispersas similares a las registradas entre la madrugada y la mañana.

Lea más: Meteorología implementa el “estado de atención”: ¿qué significa y para qué sirve?

Cómo estará el tiempo el fin de semana

Respecto al fin de semana, refirió que se prevén lluvias bajas y ligeras, aunque el cielo permanecerá nublado. Entre el domingo y el lunes podrían darse acumulados algo mayores, pero sin impactos significativos, conforme pronosticó.

Añadió que las temperaturas no superarían los 30 °C, con un ambiente cálido y húmedo.