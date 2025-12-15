Meteorología: semana arranca con lluvias y tormentas en gran parte de Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo mejorarían mañana, aunque aún podrían registrarse precipitaciones leves y ocasionales tormentas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental. No se esperan lluvias el miércoles.

Se espera una jornada calurosa a cálida, con temperaturas máximas que llegarían a 33 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

