Renuevan alerta por tormentas en estos 11 departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que sistemas de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre la zona de cobertura, con tendencia a extenderse hacia otros puntos del país.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de este lunes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Las zonas de cobertura son la Región Oriental y el suroeste de la Occidental.

Los departamentos afectados son Asunción, sur de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, centro, norte y este de Itapúa, Norte de Paraguarí, Alto Paraná, Central, centro, oeste y sur de Presidente Hayes, oeste, centro y sur de Boquerón.