Alertan de tormentas con lluvias intensas y vientos fuertes en cinco departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que se mantienen condiciones favorables para la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este jueves. El aviso fue emitido poco después de las 16:00 y abarca varias zonas del país.

Según el reporte, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el área de cobertura, lo que incrementa la probabilidad de eventos meteorológicos adversos en corto período de tiempo.

De acuerdo con el aviso de la DMH, se prevén lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas por ráfagas de vientos de similar intensidad. No se descarta además la ocurrencia de caída de granizos de forma muy puntual.

Zonas y departamentos bajo alerta

La zona de cobertura incluye el centro, este y sur de la Región Oriental, así como el oeste de la Región Occidental o Chaco. Los departamentos afectados son: