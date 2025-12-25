Clima
Navidad lluviosa: Meteorología anuncia tormentas en siete departamentos

Un sistema de tormenta ingresaría en noche buena.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió un aviso sobre lluvias y tormentas que se presentarían en siete departamentos del país esta Navidad. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para este jueves 25 de diciembre se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, según la DMH.

Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde y noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al centro - sur de la región Oriental y la oeste de la Occidental.

Siete departamentos afectados

  1. Suroeste de Caazapá
  2. Norte de Misiones
  3. Paraguarí
  4. Norte de Alto Paraná
  5. Centro y sur de Central
  6. Centro y norte de Ñeembucú
  7. Oeste y sur de Boquerón

