Navidad lluviosa: Meteorología anuncia tormentas en siete departamentos

Para este jueves 25 de diciembre se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, según la DMH.
Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde y noche de hoy.
La zona de cobertura corresponde al centro - sur de la región Oriental y la oeste de la Occidental.
Siete departamentos afectados
- Suroeste de Caazapá
- Norte de Misiones
- Paraguarí
- Norte de Alto Paraná
- Centro y sur de Central
- Centro y norte de Ñeembucú
- Oeste y sur de Boquerón
