Navidad lluviosa: Meteorología anuncia tormentas en siete departamentos

Para este jueves 25 de diciembre se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, según la DMH.

Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde y noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al centro - sur de la región Oriental y la oeste de la Occidental.

Siete departamentos afectados

Suroeste de Caazapá Norte de Misiones Paraguarí Norte de Alto Paraná Centro y sur de Central Centro y norte de Ñeembucú Oeste y sur de Boquerón

