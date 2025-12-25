Alerta meteorológica: seis zonas bajo riesgo de lluvias intensas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este jueves, a las 13:38, una nueva alerta meteorológica en el que se anuncia el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento intensas y la ocasional caída de granizos.

Según el informe, núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el sur de la región Oriental y oeste de la Occidental, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo.

Estas son las zonas afectadas

Hasta el momento, las áreas bajo alerta son seis zonas: el suroeste de Caazapá, centro y sur de Itapuá, Misiones; centro y sur de Paraguarí, Ñeembucú, y oeste y sur de Boquerón.

Desde Meteorología indicaron que el sistema de tormentas se desplazará progresivamente hacia el noreste a lo largo de la jornada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Navidad, con calor, humedad, lluvias y tormentas

La meteoróloga Celia Sanguinetti informó que la inestabilidad atmosférica persiste en gran parte del país y que estas condiciones podrían extenderse hasta mañana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se esperan acumulados de precipitación de entre 20 y 70 milímetros, con probabilidad de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. No se descarta la ocurrencia de granizos de manera puntual.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente continuará caluroso y húmedo, al menos hasta el fin de semana. Las máximas oscilarían entre 32 y 37 grados tanto en la región Oriental como en la Occidental, con sensaciones térmicas que podrían superar la temperatura real del aire.