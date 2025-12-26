Meteorología anuncia un viernes caluroso y muy húmedo

Durante la tarde de hoy, viernes 26 de diciembre -feriado- el ambiente se tornará caluroso a muy caluroso en algunos puntos del país, con temperaturas máximas previstas entre 31 y 34 °C en la Región Oriental y entre 35 y 36 °C en la Región Occidental, según anuncian desde la DMH.

Asimismo, se prevén vientos variables y la probabilidad de chaparrones se mantiene para el sureste, norte y este de la Región Oriental, así como para gran parte del Chaco, sin descartar la posibilidad de actividad eléctrica.

Para mañana aún persistirá el ambiente húmedo y caluroso, con vientos del sector norte a noreste, de intensidad leve a moderada en todo el país y por la alta inestabilidad atmosférica, continuarán los chaparrones puntuales en el Chaco y el sur de la región Oriental.

Finalmente, para el domingo 28 se mantendría la probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas de variada intensidad en gran parte del territorio nacional.

